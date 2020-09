Verkehr in Rheinberg : Parkplatz für Amazon-Lkw am Nordring: Grüne bleiben skeptisch

Parkplatz für Amazon-Lkw am Nordring: Grüne bleiben skeptisch

Verkehr in Rheinberg

Die Einbahnstraßenregelung am Minkeldonk ist inzwischen aufgehoben. Seinerzeit war die Schlange der Lkw am Straßenrand lang. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Der Lkw-Verkehr, den Amazon in Rheinberg produziert, sorgt weiter für Unmut. Auch wenn der Versandhändler um Lösungen bemüht ist.

Rheinberg Der Ärger um die inzwischen aufgehobene Einbahnstraßenregelung am Minkeldonk und der damit verbundene Lkw-Stress auf der Bahnhofstraße wirkt nach. Auch wenn Amazon inzwischen angekündigt hat, am alten Coca-Cola-Standort am Nordring einen Parkplatz für 40 Brummis herzurichten und dabei auch die Aufenthaltsqualität der Trucker im Blick zu haben (wir berichteten). Insbesondere die Grünen aber bleiben skeptisch, ob das Angebot spürbar greift.