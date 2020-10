Musik in Alpen : Alpen singt wegen Corona am 3. Oktober nicht für Deutschland

Anfang März wurde an der neuen Feuerwache mit 40 Alpener Musikern ein Video gedreht, um auf die Aktion „Deutschland singt“ aufmerksam zu machen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Alpener Musiker hatten per Video in Sozialen Netzwerken für ein bundesweites Event zum Tag der deutschen Einheit geworben. Nun kam die Absage.

Am Samstag, 3. Oktober, feiert die Republik 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wieder den Tag der deutschen Einheit. Aus diesem denkwürigen Anlass ist die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ entstanden. Bundesweit sollten Chöre und Bands in mehr als 500 Städten und Gemeinden der Republik, Punkt 19 Uhr, zehn Lieder anstimmen und so am Abend vor dem Erntedanksonntag 75 Jahre nach Kriegsende der Dankbarkeit für Frieden in Freiheit hör- und sichtbar Ausdruck verleihen. Das kleine Alpen sollte Schrittmacher der großen Aktion sein. Doch dann kam Corona. Nun ist Alpen ausgestiegen aus dem gesamtdeutschen Chor.

Die Enttäuschung darüber ist unüberhörbar. „Schade, dass das nicht klappt“, sagt Parick Depuhl, Ehemann von Sängerin Judy Bailey aus Menzelen. „Wir haben bis zuletzt gehofft.“ Aber er habe natürlich Verständnis dafür, dass man im Rathaus das Event am neuen Feuerwehrgerätehaus abgesagt hat, nachdem auch alle anderen Veranstaltungen wie Nikolausmarkt und sämtliche Martinsumzüge aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus gecancelt worden sind.

Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Anfang März hatten sich 40 Mitglieder aus verschiedenen Alpener Musikformationen unterm Rettungsturm der neuen Feuerwache eingefunden, um mit dem Journalisten Martin Buchholz ein Filmchen einzuspielen, das in den Sozialen Netzwerken und auf der Webseite der Initiative der Republik zwischen Konstanz und Kiel Lust machen sollte, einzustimmen. Mit dabei auch Judy Bailey und Sänger des Projektes „Alpen home“, an dem auch zahlreiche Flüchtlinge beteiligt waren und das im Sommer mit dem zweiten Platz beim NRW-Heimatpreis ausgezeichnet worden ist.

Es ist ein munteres Filmchen geworden, dem auch Bürgermeister und Band-Sänger Thomas Ahls seine Stimme geliehen und in dem das Akkordeonorchester Veen den richtigen Ton angegeben hat. Botschaft: „Man wird ja wohl noch Danke sagen können.“ Die Bevölkerung sollte ermuntert werden, einzustimmen in den Chor der Dankbaren. Wenige Tage nach dem Dreh kam der Lockdown. Die Pandemie ist noch nicht besiegt. Wenn auch am Samstag nicht ganz Deutschland stumm bleibt, steigen die Appetitmacher in Alpen stimmlich aus – auch wenn sie weiter dankbar bleiben.

