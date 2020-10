Kommunalpolitik in Rheinberg : Rheinberger Rat erhält neue Tablets und darf die alten behalten

Kommunalpolitik in Rheinberg

Digitale Politik: Der neue Rat in Rheinberg bekommt neuen Tablets für seine Arbeit. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

(bp) Weil der Buchwert der Tablets inzwischen gleich Null ist, müssen Rheinbergs Politiker nichts bezahlen, wenn sie ihr altes Gerät behalten möchten.

Wenn der neue Rat seine Arbeit aufnimmt, bekommen alle Mandatsträger neue Tablet-Computer, damit sie die Sitzungsunterlagen, die nicht mehr gedruckt vorliegen, und andere für die politische Arbeit wichtigen Informationen digital einsehen und bearbeiten können. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung so beschlossen.

Die alten, fast fünf Jahre alten Geräte können die Ratspolitiker, die ausscheiden und auch die, die weitermachen, entweder zurückgeben oder behalten. Gratis. Die Entrichtung des Restbuchwertes, wie es festgelegt ist, entfällt. Der sei aufgebraucht, hieß es in der Vorlage. Sollten dann die nun bestellten Geräte vom Typ i-Pads Air 2 am Ende der Wahlperiode ersetzt werden müssen, soll „vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage“ nicht mehr der Buchwert, sondern der „marktübliche Rückkaufwert“ ermittelt und den Politikern tatsächlich in Rechnung gestellt werden.