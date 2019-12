Schule in Alpen : Rat verabschiedet den Ex-Chef der Sekundarschule

Schule in Alpen

Tilman Latzel ist im Sommer ans Gymnasium Marienburg nach Neuss gewechselt. Nun war Zeit, Dank und Adieu zu sagen.

(bp) Eigentlich ist er ja schon ein halbes Jahr weg, doch der Rat wollte es sich dennoch nicht nehmen lassen, sich ordentlich von Tilman Latzel zu verabschieden. So hatte Bürgermeister Thomas Ahls den Gründungs-Chef der Sekundarschule in die vorweihnachtliche Sitzung eingeladen. Der Gast hatte nur einen kurzen Weg. Schließlich wohnt der 52-jährige Pädagoge weiter mit seiner Familie in Alpen. Doch beruflich hat es ihn nach den Sommerferien nach Neuss gezogen, wo er die Leitung des Erzbischöflichen Gymnasiums Marienburg übernommen hat.