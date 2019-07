Top-Personalie im Alpener Rathaus : Offiziell: Ahls und Adams gehen getrennte Wege

Alpen Mit einem kurzen Vierzeiler hat Bürgermeister Thomas Ahls mitgeteilt, dass er in Zukunft auf die Dienste von Walter Adams, Fachbereichsleiter des Amtes Bauen und Planen, verzichtet. Nach RP-Informationen scheidet der langjährige Chef-Techniker im Rathaus zum Ende des Jahres aus.

Darauf haben sich beide Parteien außergerichtlich verständigt. Man habe sich „in gegenseitiger Wertschätzung entschieden, zukünftig getrennte Wege zu gehen“, heißt es in der offiziellen Erklärung. Adams habe sich immer „in jedweder Hinsicht einwandfrei verhalten“, so der Bürgermeister.

Ende Februar kam’s zum Bruch. Seither gehörte Walter Adams nicht mehr dem Verwaltungsvorstand an. Der Bürgermeister nannte damals als Grund für die Trennung „unüberbrückbare Differenzen, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich erscheinen lassen“. Für nicht wenige kam der harte Schnitt „aus heiterem Himmel“ Die Verdienste des Mann mit dem ausgeprägten Pragmatismus – Diplomatie zählt nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften – hat maßgeblich das Abwasserbeseitigungskonzept in Alpen erfolgreich abgearbeitet, der Bau der Amaliengalerie fiel in seine Zuständigkeit, zuletzt hat er den Neubau des mit Lob überhäuften Feuerwehrhauses gemanagt.