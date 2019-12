Enni-Night of the Bands : Rheinberg, wie es rockt und groovt

Foto: Veranstalter 15 Bilder Diese Musiker wollen zur Enni-Bandnacht rocken.

Rheinberg 14 Bands in zwölf Lokalen: Am Samstag, 11. Januar, findet die elfte Enni-Bandnacht statt. Rund 1500 Gäste werden erwartet.

Sebastian Sturm ist Leiter des städtischen Jugendzentrums Zuff07. Der junge Mann arbeitet aber nicht nur in der Stadt, er lebt auch hier und ist hier aufgewachsen. Als Musikfan freut er sich aus zwei Gründen auf die elfte Auflage der Enni-Night of the Bands am Samstag, 11. Januar. Zum einen will er wieder wie in den vergangenen Jahren auch mit Freunden durch die Nacht ziehen und die Musik der Bands an vielen verschiedenen Stellen genießen. Aber er denkt auch das das Zuff: „Bei der Enni-Night können wir unsere heiligen Hallen auch mal einem Publikum präsentieren, das sonst eher nicht zu uns kommt“, erklärt Sturm.

Und das gilt mehr denn je. Denn diesmal treten im Jugendhaus an der Xantener Straße keine Nachwuchsbands auf wie bisher. Der Wettbewerb „Deine Bühne“ richtete sich gezielt an Musiker der Alterskategorie 55 plus. Das Rennen machten die Bands Moonroxx, Higgins Dirty Work und Electrio. „Alle drei tolle, charismatische Bands“, wie Adam Ruta von der Agentur Gastro Event aus dem ostfriesischen Moormerland betonte. Der Veranstalter der Musiknacht hat sie schon live erlebt und drückt ihnen den Stempel „sollte man sich nicht entgehen lassen“ auf.

Info Die Gruppen spielen zeitversetzt Foto: Fischer, Armin (arfi) Programm Es spielen:The Candidates im Bürgerhaus Budberg, Massimo Grande & Anna Estera im Kamper Hof, The Sonny Boys im Schwarzen Adler, Gentle Bandits im Budberger Bahnhof, Electrio, Moonroxx und Higgins Dirty Work im Zuff, Walkin’ Shoes im Pio’s, The Lucky Ones in der Alten Apotheke, Skip Direction im Punto, Granufunk im Vokato, Rumbambé im Wein & Cocktail, Take Two in der Schopsbröck und Second Hand im Kamper Hof.

14 Bands werden an diesem Samstagabend im Januar in zwölf Lokalen auf den Bühnen stehen. Man braucht nur eine Eintrittskarte, um sie sich – falls man das überhaupt schafft – alle anzuhören. „Wir freuen uns, dass wir diese Musiknacht zum elften Mal in Folge in Rheinberg präsentieren können“, betont Katja Nießen vom Energieversorger Enni. Und sie freut sich, dass sich auch Bürgermeister Frank Tatzel ins Getümmel stürzen will. „Ich fange meistens im Zuff an“, sagt er. Ihm gefällt, dass die Bands im Laufe der Jahre wechseln (jedenfalls in den meisten Lokalen), aber die Gaststätten treu bei der Stange bleiben. Tatzel: „Diese Kontinuität zeigt, dass die Veranstaltung ein Erfolg auch für die Gaststätten ist.“

Ruta hofft, dass auch diesmal wieder 1500 bis 1600 Tickets verkauft werden. Im Vorverkauf kann man Karten ab sofort bekommen. Sie kosten 14 Euro und sind in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Volksbank Niederrhein und im Reisebüro Artz an der Gelderstraße 3 in Rheinberg erhältlich. Online-Tickets zum Ausdrucken gibt es über die Seiten www.enni.de oder www.bandnacht.de/rheinberg. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.