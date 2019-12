Heimatpreis Alpen : Die ersten Träger des Heimatpreises

Die Flüchtlingshilfe erhält eine Urkunde und 2500 Euro Preisgeld.

Alpen Die Kerzensitzung des Rates vor Weihnachten war am Dienstagabend ein würdiger Rahmen für eine Premiere. Erstmals hat Bürgermeister Thomas Ahls den Heimatpreis verliehen. Die Preisträger hatte der Rat mit den Stimmen aller Fraktionen in seiner Sitzung im November bereits bestimmt. Der „Heimat-Preis“ der Gemeinde Alpen für das Jahr 2019 geht an die die Flüchtlingshilfe Alpen, die dafür 2.500 Euro bekommt. Über den zweiten Preis freuen sich der Musik- und Literaturkreis als Träger der Gemeindebücherei sowie die ehrenamtlichen Helferinnen. Ihr Engagement fürs Lesen wird mit 1500 Euro belohnt. Als Drittplatzierter erhält der Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen 1000 Euro. Dazu gab’s jeweils eine Urkunde. Bürgermeister und Rat gratulierten den Preisträgern.