Nach Zusammenstoß in Alpen : 86-Jährige erliegt Unfallverletzungen

Beide am Unfall beteiligten Ehepartner wurden schwer verletzt. Nun erlag die 86-jährige Frau ihren Verletzungen (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wesel /Alpen Die 86 Jahre alte Beifahrerin, die am Montag nach dem Zusammenstoß zweier Autos in Ginderich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Wie berichtet, hatte sich der Unfall am Montag gegen 12 Uhr an der Xantener Straße, Ecke Poll ereignet. Dabei war das Auto eines 53-jährigen Alpeners, der auf der Straße Poll unterwegs war, mit dem Auto eines älteren Ehepaares aus Oberhausen kollidiert, das auf der Xantener Straße fuhr. Auch der 87-jährige Fahrer wurde wie seine Beifahrerin bei dem Zusammenprall schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Seine 86-jährige Frau erlag hier dann im Laufe der Nacht auf Dienstag ihren schweren Verletzungen, teilte ein Polizeisprecher mit.

(RP)