Gartenbesitzer gesucht Alpen plant wieder einen Tag der offenen Gärten

Alpen ist dabei, für diesen Sommer wieder einen „Tag der offenen Gärten“ zu organisieren. „Die bisher an der Aktion beteiligten Betriebe und Garteninhaberinnen und -inhaber waren sehr zufrieden und freuen sich schon aufs nächste Mal“, so Petra Romba von der Wirtschaftsförderung im Rathaus. Sie sucht Hobbygärtnerinnen- und gärtner in der Gemeinde, die mitmachen und ihre grünen Oasen präsentieren möchten. Es können sich auch Gärtnereien und andere Betriebe im Rathaus melden, die etwas zum Thema beitragen können. Der Tag der offenen Gärten ist für Sonntag, 4. Juni, geplant. Der Garten beziehungsweise die Gärtnerei sollten im Vordergrund stehen und eine gewisse gärtnerische Qualität haben. „Aber auch originelle, kreative Darstellungsformen werden gerne genommen“, so Petra Romba. Offene Gartentage, das hat sich in der Vergangenheit vielfach gezeigt, sind beliebt bei Gästen und Gastgebern, die ihre „grünen Schätze“ gerne mal zeigen oder mit anderen Gartenliebhabern fachsimpeln und Ideen austauschen. Die Gemeinde wird im Vorfeld wieder einen ausführlichen Flyer erstellen, um diesen Tag frühzeitig zu bewerben und den Gästen Orientierung zu geben. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen können bis zum 15. Februar an Petra Romba bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden unter Tel. 02802 912-250 oder per E-Mail an petra.romba@alpen.de.