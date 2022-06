Offene Gärten in Alpen : Kleine Paradiese locken viel Publikum

Hingucker: Regina und Robert Mayers überraschen Besucherinnen und Besucher in ihrem Garten mit dekorativen Besonderheiten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Acht ganz unterschiedliche Gärten in Alpen hatten ihre Pforten geöffnet. Am überwiegend sonnigen Sonntag war das Interesse groß. Nicht nur Insekten fühlten sich wohl. Viele nahmen Anregungen für den heimischen Garten mit.

Von Sabine Hannemann

Die Aktion „Offene Gärten“ erlebt in Alpen eine Neuauflage. Vor drei Jahre hatte die Gemeinde mit Gartenbesitzern eine erfolgreiche Premiere hingelegt. Im vorigen Jahr gab es eine Wiederholung, am vergangenen Sonntag ging nun die dritte Runde über den Rasen. Wie begehrt die Blicke hinter die Kulissen von Nachbars Garten sind, zeigten die Pulks von Rädern, die vor den gemeldeten acht Adressen abgestellt waren. Dass die offenen Gärten auch Auswärtige anlockten, zeigten die Kennzeichen der Autos.

Wer mit dem Rad unterwegs war, nutzte den Rundkurs über Alpen, Drüpt, Menzelen und Veen. Ganz unterschiedlich gestalteten sich die Schwerpunkte der Gartenbesitzer. Mal romantisch verspielt, als Kombination von Nutz- und Ziergarten oder als buntes Blumenbad mit unzähligen Blüten als Paradies für Insekten, wie bei Claudia Trösch. Sie hatte in ihren Staudengarten Hortensia eingeladen.

Info Sechs weitere Gärten auf dem Fahrplan Weitere Stationen Die weiteren Stationen rund um Alpengehörten, die ihren Garten öffentlich zugänglich gemacht hatten, gehörten die Gärten von Heike und Thomas Schwalbert in Alpen, Sabine und Christian Orth in Menzelen-West, Heike und Otmar Lind in Menzelen-Ost sowie der riesige Kastaniengarten von Stephanie und Hellfried Schmitz in Veen.



Kontakt Petra Romba, Tel. 02802 912250, oder E-Mail an petra.romba@alpen.de

Die Gärtnerei Rosalie von Barbara Sensen in Drüpt präsentierte „English Style“ mit Nutzgarten. Dass ein Garten nicht immer fertig sein muss, sondern Besucher die Weiterentwicklung von Beeten erleben können, ist Konzept. In ihren Beeten teilen sich Rosen den Platz mit der hochgewachsenen blauen Veronika, einer bienenfreundlichen Staude, und einjährigen Cosmeen. Im hinteren Teil des Geländes blühten die ersten Speisekürbispflanzen.

Elke Demuth, hier in ihrer lauschigen Leseecke, überzeugt in ihrem Garten in Menzelen-Ost mit „großer Vielfalt auf kleinem Raum“. RP-Fotos (3): Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Ein Hingucker ist die Hochbeet-Anlage ihrer Mutter mit Blumen, verschiedenen Gemüsen und Kräutern im mäusesicheren Aufbau. Die Fachfrau hat sich neben dem Anbau von Chilis und essbaren Blüten auf die Gewinnung von Tomatensorten spezialisiert. „Ich plane zur Erntezeit wieder ein Tomatenfest“, sagt sie, Da kann man sich mit historischen Tomaten-Sämereien fürs nächste Jahr eindecken.

Im Garten von Regina und Robert Mayers an der Bruckstraße in Alpen herrscht „geordnete Wildnis“. Schon der Vorgarten mit blühenden Stauden weckt Interesse. Er wurde als klimafreundlichster Vorgarten in der Kampagne „Bunt statt Grau“ prämiert und wirbt als Ideengeber für Nachahmer.

Einen Merksatz für Gartenliebhaber gab es mit auf den Heimweg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Der Weg in den Garten führt auf ein langes, 1700 Quadratmeter großes Grundstück, das sich in verschiedene Bereiche aufteilt. Der erste Blick fällt auf den kleinen Nutzgarten. Umgedrehte, kleine Tontöpfe weisen Zwiebeln sowie andere Küchenkräuter und Gemüsesorten aus. „In diesem Jahr haben wir keine Blumenwiese“, sagt Regina Mayers. Wichtig war Familie Mayers die Vielfalt in ihrer geordneten Wildnis. Der Nabu hat das grüne Fleckchen Erde als schmetterlingsfreundlichen Garten ausgezeichnet.

Fragen zum alten Obstbaumbestand beantwortet Robert Mayers. Er erzählt vom umfunktionierten Bauwagen und den anderen lauschigen Plätzchen des Gartens. Alte Gartengerätschaften schmücken dekorativ den Weg. „Wir erleben wieder sehr entspannte, nette Gäste, die sich bei uns austauschen“, lautet das Fazit von Regina Mayers.

„Klein, aber fein“ heißt das Motto von Elke Demuth. Ihren 250 Quadratmeter großen Garten hinter einer Doppelhaushälfte in Menzelen-Ost präsentiert sie erstmals öffentlich. Dazu gibt es Infos zum Bau von Insektenhotels, „die nur bezogen werden, wenn die Bepflanzung passt“, sagt Elke Demuth. Bei ihr fühlen sich Insekten sichtlich wohl. Es summt an allen Stellen. Der Rosenstock wird von dichtem Lavendel umrahmt und will mit den anderen Rosensorten um die Wette blühen.

In Töpfen hat Demuth Kräuter gepflanzt. In sattem Grün entdeckt der Gast Rosmarin, Majoran und Minze, Marke Hugo. Direkt daneben die Pflanzen vom Rattenschwanzradies. „Geerntet wird nicht das Radieschen im Boden, sondern die grünen Schoten. Feingeschnitten im Salat schmecken sie aber wie Radieschen“, erläutert die Kräuterfachfrau, die Gartengestaltung und Vielfalt auf kleiner Fläche zeigen und so Inspiration geben möchte.

„Viele Neubauten haben kaum noch Gärten“, sagt sie. Sie hat aus dem ehemaligen Spielhäuschen der Kinder einen geschützten Rückzugsort zum Schmökern im Buch mit freiem Blick auf die angrenzenden Felder gemacht. „Wirklich ein kleines Paradies auf kleinem Raum“, schwärmt die Gartenfreundin.

