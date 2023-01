Nach Zwischenfall in Rheinberger Chemieunternehmen Inovyn sucht nach Ursache für Gasaustritt

Ingenieure von Inovyn sind damit befasst, die Ursachen des Zwischenfalls zu analysieren, der sich am Vormittag des Silvestertages in dem Rheinberger Chemieunternehmen ereignet hat (wir berichteten ausführlich). An diesem Tag war in erster Linie die Rheinberger Bevölkerung über die Nina-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katstrophenhilfe darüber informiert worden, dass sich eine Giftgaswolke über der Stadt ausbreiten könnte. Der Vorfall ereignete sich ab etwa 8.45 Uhr und war um 13.45 Uhr vollständig beendet. Bereits um 11.20 Uhr kündigte ein lang gezogener Sirenenton Entwarnung an. „Derzeit werden die Vorkommnisse von unseren Ingenieuren im Detail analysiert“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion.