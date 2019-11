KVG Hand in Hand : Prinz Dupi regiert im Froschdorf

Prinz Dupi der I. hat die Macht übernommen. Die Tanzmariechen Mareike und Maren, die Zwillinge sind zehn Jahre jung, standen ihm zur Seite. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Menzelen Muntere Machtübergabe im Adlersaal bei der KVG Hand in Hand in Menzelen.

Auch in Menzelen stehen die närrischen Zeichen auf Start, die Session ist mit der Proklamation von Prinz Dupi im Adlersaal feierlich eröffnet worden. Doch bevor Stefan Dupor mit den Insignien der jecken Macht ausgestattet worden ist, verabschiedete sich Prinz Mario I. von seinem Narrenvolk im Froschdorf. Er hat das Regiment über das Narrenland in der letzten Session geführt.

Entsprechend gut besucht war der Adlersaal, Vereinslokal der Karnevalsgesellschaft (KVG) Hand in Hand Menzelen, als Mario Berwanger mit Obermöhne Eva Kammann dem neuen Prinz Dupi in die noch ungewohnte Prinzengarderobe mit Wams, Umhang und Prinzenmütze half. Einmarschiert war der designierte Prinz unter den Klängen von „Ich bin ein Dorfkind“. Das Stück ließ bereits das Sessionsmotto erahnen. „In Menzelen geboren, zum Prinzen erkoren“ lautet das Motto von Dupi I.

Sonja Böhm stellte Stefan Dupor, Spitzename Dupi, in einer launigen Laudatio vor. Der 48-jährige Garten- und Landschaftsbauer ist bekennender Jeck, gilt als immer hilfsbereit und korrekt, so Böhm bei der Vorstellung. Dupi wuchs mit fünf Geschwistern auf, ist ein waschechter Menzelener Jung, der im Dorf groß geworden ist. „Die Narretei wurde ihm in die Wiege gelegt, ob beim Wagenbau oder anderen karnevalistischen Aktivitäten“, so Böhm. „Dupi war immer dabei.“

In dieser Session erfüllt sich für ihn nun der langgehegte Traum, einmal Prinz im Froschdorf zu sein. Prinz des Herzens ist er bei seiner Lebensgefährtin Bianca. Die Tanzmariechen und Zwillingsschwestern Maren und Mareike leisteten ihren Part bei der Proklamation.

Es war alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die große Lust auf die Session gemacht hat. Unter anderem sorgte das Tamborcorps Menzelen für den musikalischen Rahmen. Kai Kevin Krupper, René Hügen und Jan Billekens brachten im Anschluss das Publikum als „Menzelener Trio“ zum Lachen. Laudana, Solo-Mariechen der 1. KG Rot-Weiß Borth, begeisterte mit ihrem Tanzpartner Justin. In der neuen Session tanzen gleich drei Garden der KVG Hand in Hand: die Mini Lights, die New Generation in neuer Besetzung und zum ersten Mal die United Dance, eine Truppe, der zehn Mädchen angehören.