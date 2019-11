Kulturprojekte Niederrhein : Auf der Suche nach klanglicher Weite

Das Kadel-Trio trat in der Alten Kellnerei auf. Foto: veranstalter/Veranstalter

Rheinberg Das Berliner Trio beendet mit einem Konzert in der Alten Kellnerei Rheinberg die Reihe 2019 des Vereins Kulturprojekte Niederrhein. 2020 geht es weiter.

Rüdiger Eichholtz vom Verein Kulturprojekte Niederrhein hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Es regnete wie aus Eimern und im Vorverkauf war für das Konzert am Montagabend in der Alten Kellnerei keine einzige Karte weggegangen. „Ich habe gedacht, es kommt kein Mensch“, gestand der Veranstalter, der sich für das freundliche Entgegenkommen der Stadt und die finanzielle Unterstützung der Sparkasse bedankte. Aber auf die Rheinberger war Verlass: Der kleine Saal mit der guten Akustik am Innenwall füllte sich schnell, fast alle Plätze waren belegt.