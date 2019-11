Evangelisches Jugendheim Alpen : Kino, Spiele und Sportnacht für Kinder und Jugendliche

Alpen Das Evangelische Jugendheim Alpen lädt wieder zu drei Aktivitäten ein. Für Kinder gibt es die Kino-Zeit, für Jugendliche erst eine Spielenacht, dann jede Menge Sport.

Am gleichen Tag findet abends ab 21 Uhr die Spielenacht im Alpener Jugendheim statt. Diese endet am Samstagmorgen um 9 Uhr nach dem Frühstück. Jugendliche ab 14 Jahren sind eingeladen. Mitzubringen sind etwas Taschengeld, Schlafsack und Isomatte, ein Kissen und die eigenen Lieblingsspiele. Um Anmeldung bis Donnerstagabend, 21. November, 20 Uhr, wird zwecks Planung gebeten. Auch die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ist unverzichtbar. Formulare gibt es im Jugendheim Alpen, im Jugendclub Menzelen, im Rathaus und in der Sekundarschule im Sekretariat.

Am Freitag und am Samstag, 29. und 30. November, steigt dann die offene Sportnacht Volleyball in der Großraumhalle im Sportzentrum an der Fürst-Bentheim-Straße. Beginn ist um 22.30 Uhr. Auch Anfänger (ab 14 Jahren) sind willkommen. Mitzubringen sind Sportsachen, Hallenschuhe mit heller Sohle, Wasser gegen den Durst und die Einverständniserklärung der Eltern für Jugendliche unter 18 Jahren. Auch hierfür liegen Formulare an den oben genannten Stellen aus.