Handwerkermarkt auf der Bönninghardt : Markenzeichen Handarbeit

Alpen Zahlreiche Besucher aus der ganzen Region stimmten sich beim Markt der Kunstpalette auf der Bönninghardt auf den nahen Advent ein.

Der Saal Thiesen in Bönninghardt war am Wochenende Ziel zahlreicher Besucher, die sich auf die nahende Adventszeit einstimmen wollten. Sie steuerten aus der ganzen Region das Besenbinderdorf an, wie sich an den Nummernschildern ablesen ließ. Aber auch die Aussteller scheuten den weiten Weg nicht. Über 20 Stände boten Handgefertigtes im Saal Thiesen.

Termin Wer schöne Dinge zur Weihnachtszeit schätzt, ist am Samstag, 1. Dezember, von 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Alten Schmiede in Menzelen richtig. Hier findet am ersten Adventswochenende der zehnte vorweihnachtliche Hobby- und Handwerkermarkt statt.

Der „vorweihnachtliche Kunsthandwerkermarkt“, so die offizielle Bezeichnung, hat längst die 20er-Marke geknackt. „Seit über zwei Jahrzehnten freuen wir Aussteller uns nach dem Markt schon auf den nächsten“, sagt Erika Gradisar. Sie gehört von Anfang an zur Ausstellergilde, die diesen Markt auf der Hei so attraktiv wie erfolgreich macht. Schon früh wurde es an beiden Ausstellungstagen voll. Das Publikum war neugierig und wusste handgefertigte Waren zu schätzen. Im Angebot waren Gehäkeltes, Gebasteltes, Genähtes und Gemaltes, Holzarbeiten wie auch verschiedene Honigprodukte. Das Prädikat Handgemacht zog an. Für Ortsvorsteher Herbert Oymann eine Punktlandung. „Das spricht sich herum.“