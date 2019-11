Orgelkonzert in der St.-Peter-Kirche : Temporeicher Auftakt der Rheinberger Abendmusik

Orgelkonzert in der St.-Peter-Kirche

Organist Leon Immanuel Sowa widmete sich bei seinem Konzert in der St.-Peter-Kirche Johann Sebastian Bach, und zwar als Komponist und Impulsgeber. Foto: Christoph Bartusek

Rheinberg Der 22-jährige Organist Leon Immanuel Sowa begeisterte mit Choralvorspielen von Johann Sebastian Bach in der St.-Peter-Kirche.

Jahr für Jahr stellt der Kirchenmusiker an St. Peter, Christoph Bartusek, im Zuge der Rheinberger Abendmusik ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf die Beine. In der aktuellen Saison hat er sich den „Jungen Talenten“ zugewandt, was sowohl die Frühwerke berühmter Komponisten als auch die Jugend der Interpreten, die er eingeladen hat, betrifft. Zum Auftakt dieser fünf Konzerte umfassenden Reihe stand das Orgelkonzert des erst 22-jährigen Orgelspielers Leon Immanuel Sowa.