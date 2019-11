Fotoausstellung im Stadthaus Rheinberg : 70 Facetten des Rheins

Rheinberg Die VHS-Fotogruppe meldet sich nach langer Pause mit neuer Ausstellung zurück.

In der Ausstellung zu sehen gibt es den Rhein, wie er von der elfköpfigen Gruppe auf verschiedenste Art und Weise fotografiert und dargestellt wurde. „Der Rhein hat ja so unglaublich viele Facetten, und wir haben versucht, alle in diese Ausstellung aufzunehmen. Jeder aus der Gruppe hat sich einen Aspekt ausgesucht“, erläuterte Fischöder. So spezialisierten sich einzelne Teilnehmer auf Fotos vom Rheinufer im Analogstil, während andere den Fluss als Wirtschaftsraum oder Biotop fotografierten. Von Schiffen über Brücken und Industrieanlagen bis hin zu am Rhein gelegenen Städten wie Orsoy oder Emmerich findet sich in der Ausstellung so gut wie jedes Motiv, das gerne mit dem Rhein in Verbindung gebracht wird. Viele der Bilder harmonierten hervorragend miteinander, und so entstand der von Fischöder angestrebte „stimmige Gesamteindruck“.