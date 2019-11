Kabarett : Robert Griess lässt es knallen

Rheinberg Der Kabarettist Robert Griess präsentiert am Samstag in der Stadthalle sein Programm „Hauptsache, es knallt!“

Am Samstag, 16. November, 20 Uhr, gastiert in der Stadthalle Rheinberg Robert Griess (Foto: Veranstalter) mit seinem Programm „Hauptsache, es knallt!“ Ob in Politik, Wirtschaft oder Medien, ob Putin, Trump oder Seehofer, ob in Syrien, Sachsen oder in der Stammkneipe – überall laute das Motto: Hauptsache, es knallt, behauptet der Kölner Kabarettist. Bei ihm wird scharf geschossen: mit Pointen, Gags und aberwitzigen Szenen. Wer Griess live erlebt, versteht schnell, warum solch eine Kraft von seinem Witz ausgeht: Er ist der sympathische Durchschnittsbürger und herzliche Kerl, den man sofort gern hat. Das Publikum kann sich endlich über all jene Themen amüsieren, die sonst nur schlechte Laune machen. Eintrittskarten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 19 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, Telefon 02843 171-271 (Zimmer 15 im Stadthaus), oder auch online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ebenso sind noch Karten an der Abendkasse zum Preis von 22 Euro erhältlich.