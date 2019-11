Kostenpflichtiger Inhalt: Gottesdienst nicht in der Kirche : Experiment zum Buß- und Bettag in Rheinberg

Der Budberger Pfarrer Heiner Augustin hatte die Idee zu diesem Experiment. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die vier Evangelischen Kirchengemeinden in Rheinberg verlassen an diesem Feiertag ihre Kirchen und feiern Gottesdienst bewusst da, wo Begegnung ist, wo Menschen sind und wo an Veränderung gearbeitet wird: im Stadthaus.