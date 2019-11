Adventsbasar in Alpen : Bienenwachs ist besser als Plastikfolie

Adventsbasar in Alpen

Alpen Der Hobby- und Handwerkermarkt in der Alpener Grundschule Zum Wald stand diesmal unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit. 21 Aussteller boten ein breites Spektrum an kreativen Angeboten, darunter auch witzige Stickereien.

Bereits zum achten Mal fand am vergangenen Wochenende in der Alpener Grundschule Zum Wald der bei Groß und Klein sehr beliebte Hobby- und Handwerkermarkt statt. Insgesamt 21 Aussteller boten ein breites Spektrum von Holz- und Sägearbeiten, Deko- und Geschenkideen, Stick- und Strickwaren, Schmuck in den verschiedensten Variationen sowie einzigartige Kuriositäten und Köstlichkeiten.