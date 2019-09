KVG Hand in Hand : Prinz Dupi I. führt Menzelen durch die fünfte Jahreszeit

Menzelen Die Karnevalsgesellschaft Hand in Hand wählte Stefan Dupor zum Oberhaupt der Jecken. Die Proklamation ist am 16. November.

Immerhin hat das Team um Präsident Krupper in kürzester Zeit die Geschäftsordnung effizienter gestaltet und die Garden neu aufgestellt. Weitere Projekte stehen nach Aussage des elften Präsidenten der KVG Hand in Hand bereits auf der Agenda: „Wir wollen die Zugregeln weiter anpassen und die Jugendarbeit im Verein ausbauen.“ Wer am traditionellen Nelkensamstagumzug am 22. Februar 2020 teilnehmen möchte, ob mit einem Narrenschiff oder als Fußgruppe, sollte sich am 24. Januar im Adlersaal einfinden. „An diesem Tag werden die Wagennummern vergeben. Das ist also zugleich der Anmeldeschluss“, so Krupper. Er weist darauf hin, dass „Kamellespenden“ immer willkommen seien.