Musikverein Menzelen : Für jedes Kind das passende Instrument

MENZELEN Der Musikverein Menzelen gab Grundschülern an der Wilhelm-Koppers-Schule Einblick in seine Proben und zahlreichen Holz- und Blechblasinstrumente. Im September beginnt die Ausbildung für die Kinder ab der dritten Klasse.

Für ihren ersten öffentlichen Auftritt haben sich die Mitglieder vom Nachwuchs- und Jugendorchester des Musikvereins Menzelen mächtig ins Zeug gelegt. Gemeinsam mit ihrem Dirigenten Harry Boers zeigten sie in der Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsgrundschule den Gästen die faszinierende Welt von Blech- und Holzblasinstrumenten inklusive Schlagzeug.

Vereinsvorsitzender Malte Kolodzy erläuterte unter anderem das tiefe und hohe Blech oder später den Rhythmusgeber, das Schlagzeug. Nach verschiedenen Klangbeispielen und kleinen Stücken endete das Mini-Konzert mit dem musikalischen Dauerbrenner des Orchesters „Fluch der Karibik“. Danach informierten sich Eltern und ihre Kinder in den Klassenräumen über die Besonderheiten der verschiedenen Instrumente und die Ausbildung .

Instrumente Die Ausbildung umfasst Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba und Schlagzeug. Anmeldungen sind bis Freitag, 3. September, bei Malte Kolodzy unter Tel. 0151 24235273 oder an info@musikverein-menzelen.de möglich.

Die Freude über das kleine Konzert hallte bei den Musikern dabei noch nach: „Unser erster Auftritt vor Publikum nach langer Zeit. Das Glück der Kinder war richtig spürbar“, sagte der Vorsitzende. Statt aufwendiger Online-Proben sollte der Auftritt für neue Motivation sorgen. „Die Kinder haben die Gemeinschaft des Orchesters vermisst, das gemeinsame Spiel bei den Proben zeigt ihnen zugleich auch ihren Leistungsstand an.“ Nun geht der Musikverein in den Herbst und will in optimaler Stärke von 25 Kindern schon bald ein Nachwuchs-Bläserensemble aufbauen.