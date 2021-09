Rheinberg und Alpen profitieren vom Landesprogramm Moderne Sportstätten 2022 : Fördermittel auch für Vereine aus Rheinberg und Alpen

Rheinberg/Alpen Die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat weitere Fördermaßnahmen im Programm „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Auch Vereine aus Rheinberg und Alpen bekommen Geld, mit dem geplante Projekte auf den Weg gebracht beziehungsweise umgesetzt werden können.

Der SV Concordia Ossenberg erhält einen Zuschuss in Höhe von 11.658 Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. 20.001 Euro gehen an den Turn- und Spielverein Borth, der damit die Außengastronomie und den Tennisunterstand modernisieren wird. Der Bürger-Schützen-Verein Eversael erhält 32.361 Euro; das Geld wird für die energetische Modernisierung der Sporthalle benötigt. Bei den Zelt- und Wassersportfreunde Rheintreue in Eversael fließen 26.085 Euro in das Bootshaus und die Sanitäranlagen. Beides soll auf den neusten Stand gebracht werden. Eine gute Nachricht gibt es auch für Borussia Veen: Der Verein erhält eine Förderung in Höhe von 18.000 Euro für die Installation einer Beregnungsanlage.