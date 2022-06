Niederrhein-Musikfestival zu Gast in Jüchen : Gesamtschüler lernen Musik des Orients kennen

Das Niederrhein-Musikfestival besuchte am Montag die Gesamtschule in Jüchen. Dabei spielte neben Musik auch Tanz eine Rolle. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Das Niederrhein-Musikfestival war am Montag in der Jüchener Gesamtschule zu Gast. Mehr als 100 Schüler der Jahrgangsstufe 7 erlebten einen Unterricht, den sie so schnell nicht mehr vergessen dürften.