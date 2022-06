Kultur in Wermelskirchen : Sommerkonzert des Posaunenchors in der Stadtkirche

Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde lädt zum Sommerkonzert ein. Foto: pillboxs

Wermelskirchen Zu einem besonderen Konzert gleich in zweifacher Hinsicht lädt der Posaunenchor in die Stadtkirche ein. Einmal möchten die Musiker allen einen schönen Abend bescheren, denn vielfach konnte man in der Corona-Zeit seine Familien oder Freunde nicht treffen.

Andererseits konnten nicht alle Mitglieder an den Proben teilnehmen, berichtet Amrei Fuchs. „Nichtsdestotrotz möchten wir den Besuchern eine Freude machen. Wir haben Stücke ausgesucht, die mit einer kleineren Besetzung gespielt, aber auch variabel erweitert werden können.“

Zwei Stücke für großes Orchester, das Concerto d’Amore von Jacob de Haan und die „Fantasie Brillante“ für Trompete und Blasorchester in der Bearbeitung von Josef Jiskra studierte der Posaunenchor ebenfalls ein. Die Solisten für dieses Stück sind Josef Lutz vom befreundeten Musikverein aus Rohrau in Österreich und der Posaunenchor-Dirigent Martin Weidner. Das Dirigat übernimmt für dieses und auch weitere Stücke Bernd Bodenstein. „Unsere Notenkiste ist voll und wir haben ein schönes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt – versprochen“, so Amrei Fuchs vom Posaunenchor. „Wir jedenfalls freuen uns, wieder für die Zuhörer Musik machen zu dürfen.

Das Sommerkonzert beginnt am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, in der Stadtkirche am Markt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Die Eintrittskarten erhalten Sie am Gemeindeamt und bei den Chormitgliedern.

Anders als in den letzten Jahren werden in der Konzertpause nur Getränke gegen eine Spende bereitgestellt.

