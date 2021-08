Bundestagswahlkampf : Grünen-Kandidat setzt auf das Thema Mobilität

Rheinberg-Vierbaum Der Kreis Weseler Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Weiß sprach im Schwarzen Adler auf Einladung seiner Rheinberger Parteifreunde über ein Schwerpunktthema seines Wahlprogramms.

Hans-Peter Weiß hatte vor ein paar Jahren ein Aha-Erlebnis. Von Düsseldorf bis zu seinem Wohnort brauchte er drei Stunden mit dem Auto – viel zu lange. „Da ist mir der Kragen geplatzt“, sagt der promovierte Chemiker. „Und ich habe gedacht: Das muss doch auch anders gehen.“ Seitdem versucht der 58-Jährige, so ziemlich alle Strecken mit Bus, Bahn oder Fahrrad zurückzulegen. Denn der Klimaschutz bewegt Weiß schon lange. „Schon vor knapp 20 Jahren habe ich eine Quarks-Sendung mit Ranga Yogeshwa zum Thema Klimaschutz gesehen. Die habe ich damals schon in meinen Unterricht eingebaut und stelle heute bei manchen Themen fest, dass noch nicht viel besser geworden ist.“ Weiß ist Lehrer für Chemie und Mathematik am Berufskolleg in Wesel.