In der Moerser Stadtkirche : Spontanes ukrainisch-deutsches Jazzkonzert 

Moers Zwei junge Männer aus der Ukraine spielen am Freitagabend in der Stadtkirche. Dahinter steht die Geschichte einer besonderen Freundschaft.

Es war ein besonderes Wiedersehen, aus dem jetzt ein besonderes Konzert resultiert: Markiyan Krysa, Percussionist des derzeit für Proben in Moers weilenden Jugendsinfonieorchesters der Ukraine (YsOU) und Student an der Nationalen Musikakademie in Kiew, hat in Deutschland seinen Freund Ovest Filipov wiedergefunden. Filipov studiert in Essen an der Folkwang-Universität der Künste. Gemeinsam mit Jazzpianisten Stefan Schöler, der auf Einladung von Konrad Göke schon mehrfach bei den „Five o‘clock“-Konzerten zu Gast war, geben die beiden Freunde ein ukrainisch-deutsches Jazzkonzert: am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Moerser Stadtkirche.