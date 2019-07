20-Jähriger verletzt : Mercedes-Fahrer drängt Radler ab

Alpen Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Mercedes, der am Donnerstag gegen 6.20 Uhr einen Radfahrer zu Fall gebracht hat.

Der 20-jährige Mann aus Wesel war mit seinem Rad auf dem Römerweg in Fahrtrichtung Drüpt unterwegs. In Höhe eines Bauzentrums fuhr ein blauer Mercedes links an dem Mann vorbei, mit einem Abstand von etwa zehn Zentimetern. Der 20-Jährige erschrak, verriss den Fahrradlenker und stürzte zu Boden. Anschließend musste der Weseler in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht jetzt den Mercedesfahrer oder Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel. 02801 / 71420.