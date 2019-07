„Der Niederrheiner“ : Pendlerin aus Alpen beklagt Gestank im RB 31

Alpen Aufgrund einer defekten Toilette soll es im „Niederrheiner“ nach Urin riechen.

Denn seit ein paar Tagen sei im Zug die Toilette defekt. Das könne sie auf dem für sie recht kurzen Streckenabschnitt noch einigermaßen problemlos ertragen. Aber der täglich zunehmende Uringeruch, der aus der Toilette in den Fahrgastraum dringe, sei schlichtweg unerträglich, berichtet die Alpenerin. Ende vergangener Woche sei sie kurz vor Mittag von ihrem Wohnort Alpen aus mit dem Zug in Richtung Moers gefahren. Da habe es in ihrem Abteil so extrem gerochen, dass ihr übel geworden sei. „Ich musste den Waggon verlassen, um mich nicht zu übergeben“, schreibt sie in einer Mail an die Redaktion.