Konzert im Rheinberger Stadthaus : Musik – bis das Glasdach swingt

Die Blechbläser verliehen selbst rockigen Stücken wie „Eye of the Tiger“ einen swingenden Klang. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Das „Salon und Swing Orchester“ führte die Besucher beim Konzert „Musik im Glashaus“ durch die Liederwelt eines Jahrhunderts.

Mit dem Song „Eye of the Tiger“ startete die musikalische Reise. Mehrere Streich- und Blasinstrumente sowie Flöten, eine Gitarre, ein Schlagzeug und ein Piano verliehen dem eher rockigen Song einen Hauch von Swing. Unter dem Glasdach breitete sich ein toller Klang aus. Die Musiker harmonierten perfekt miteinander, alle Instrumente griffen wie Zahnräder ineinander. Nicht zuletzt dank Jansen, der die Truppe dirigierte.

Kontakt 1987 gründete Herbert Mertens das „Salon und Swing Orchester“ – damals noch als Schulorchester des Amplonius-Gymnasiums. Wer Interesse hat mitzumusizieren, meldet sich unter Tel. 02843 860232 oder per Mail an udojansen@web.de.

Die Zuhörer waren begeistert von der hohen musikalischen Qualität. Die Gäste hatten es sich an Tischen gemütlich gemacht. Weiter ging die Reise mit dem Lied „Über den Wellen“. Den Walzerrhythmen folgten einige Märsche. Unter anderem ein spanischer Marsch. Auch Tangorhythmen hallten durch das Glashaus. Den „Liber Tango“ von Astor Piazzolla, der die Filmmusik zum Thriller „Frantic“ von Roman Polanski bildet, erkannten wohl einige. Das Orchester hatte eine vielfältige Mischung mitgebracht, die keine Wünsche offenließ. „Ich mache das immer gerne, die Musik zusammenzustellen. Vor allem Abwechslung ist wichtig“, so Jansen begeistert.

Das „Salon und Swing Orchester“ blickt bereits auf eine mehr als 25-jährige Vereinsgeschichte zurück. „Die Gruppe wurde am Amplonius-Gymnasium gegründet“, erzählte Jansen. Es sei an die alte Tradition der Swing-Orchester geknüpft, die es von 1880 bis in die 1950er Jahre gegeben hat, verriet der Leiter. Einige ehemalige Amplonianer spielen noch heute im „Salon und Swing Orchester“. „Es wäre toll, wenn auch wieder Schüler des Amplonius Gymnasiums mitspielen würden“, so Jansen. Doch natürlich sei jeder interessierte Musiker in der Gruppe willkommen.