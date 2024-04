Schwerer Unfall am Autobahnkreuz Hilden Motorradfahrer kracht auf A3 in Stauende

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag auf der A3 in Richtung Köln ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei er am Stauende auf ein Auto aufgefahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 28-jährige Mann aus Köln am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er laut Zeugenaussagen kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden auf den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 39-Jährigen aus Düsseldorf auf“, berichtet die Polizei weiter. Dadurch sei der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und dabei so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren des Unfalls. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Köln bis etwa 17.40 Uhr gesperrt.