Sommerfest : Sein Leben neu ausrichten

RHEINBERG Das Projekt „180° Perspektivwechsel“ bereitet Menschen auf den Arbeitsmarkt vor.

Von Selbstwirksamkeit spricht Till Stauffer, Mitbegründer der Projektagentur. „Wir arbeiten an einer Perspektive, die über die Form der gemeinsamen Arbeit gegeben ist“, so Stauffer. Dazu gehöre beispielsweise Gartenarbeit, die mit der damit verbundenen Ernte auch symbolischen Wert hat. Udo Kemme leistet als Garten- und Landschaftsspezialist die pädagogische Arbeit. Hinzu kommen die Gestaltung des Außengeländes mit Sitzplätzen rund ums Haus der Generationen wie gemeinnützige Arbeiten für die Stadt Rheinberg.

Max (23) ist Teilnehmer und will mit seinen Informatikkenntnissen und -fertigkeiten in den EDV-Bereich. Derzeit ist er der „Deutschlehrer“ in der Gruppe, der mit Menschen mit Flüchtlingshintergrund für alltägliche Begebenheiten die deutsche Sprache trainiert. „Ich lerne viele Menschen kennen und habe die schönste Aufgabe“, meint er stolz. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal anderen die deutsche Sprache beibringen werde.“ Sein Ziel ist es, im EDV-Bereich eine Ausbildung zu machen, für die derzeit die Fäden gesponnen werden.

Seit 2015 lebt der Syrer Tarek in Deutschland. Der 43-Jährige ist gelernter Schweißer in der Kunstschlosserei. Er hat viel künstlerisches Talent. Hinzu kommt ein Führerschein für den Gabelstapler. Seine Frau, von Beruf Lehrerin, und seine Kinder sind mittlerweile bei ihm. Bei Max geht er in den Unterricht. „Hier ist es sehr gut“, lautet seine Bilanz. Demnächst steht noch ein Gemeindefest an, bei dem die Gruppe sich einbringt. Im Dezember endet das Projekt mit einem Abschiedsessen, dem Erzähl-Ma(h)l.