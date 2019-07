Dachsanierung : Sicherheit leitet die Deichsanierung

RHEINBERG Deichgräf Viktor Paeßens informiert die CDU über die Pläne für Orsoy.

„Derzeit sind wir noch in der Phase der Vorplanung und können über die Variante, die zum Zuge kommen werden, wenig bis nichts sagen. Sie wird von der Bezirksregierung festgelegt“, erläuterte Deichgräf Paeßens. „Wir wissen aber, dass wir 2025 mit den Maßnahmen fertig sein werden.“ Möglich wäre beispielsweise eine Spundung. Bei dem Verfahren würden Stahldielen in den Boden getrieben. Eine Verfahren, das auch Gefahren berge, so der Deichgräf. Beispielsweise darf es nicht im Rüttelverfahren bewerkstelligt werden. „Wir müssen erst wissen, was technisch überhaupt geht“, so der Deichgräf.