Neue Hochbeete am Rheinberger Markt : „Kallis Sonnenschein“ ziert den Lindenplatz

Rheinberg Die für die Landesgartenschau gezüchtete Blume wächst in sechs neuen Hochbeeten am Alten Rathaus.

„Kallis Sonnenschein“ – so heißt die zweifarbige Begonie, die der Rheinberger Betrieb Dümmen Orange extra für die Landesgartenschau 2020 (Laga) in Kamp-Lintfort gezüchtet hat. Im Rahmen des 28. Niederrheinischen Radwandertags wurde die Laga-Pflanze erstmals in Rheinberg präsentiert. Gärtner Ralf Marquardt hatte am Lindenplatz vor dem Alten Rathaus sechs Hochbeete aufgestellt, in die er die Blumen pflanzte.