Fußball : Der Dosenöffner aus Vorst mit einem Faible für die Kunst

Kaarst U19-Trainer Martin Lürken (28) erhält beim Neujahrsempfang der Sportfreunde den DFB-Förderpreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“.

Die Wahl im Kreis 5 fiel auf Martin Lürken. Der 28-Jährige ist Trainer und Spieler der Sportfreunde Vorst. Wie beliebt er ist, merkte er bei seiner Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfang im Vereinsheim. Seine Mannschaft feierte ihn lautstark, als Daniela Dohmen, Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises 5, die Urkunde überreichte. „Ich habe wirklich nichts geahnt“, versichert er. Ein ganz besonderer Moment in der sportlichen Laufbahn Lürkens. Obwohl er erst seit der Saison 2014/15 Trainer ist, hat er schon einiges erlebt. So hat er, wie jeder gute Trainer, bittere Niederlagen erleiden müssen und eben so viele Erfolge feiern können. „Ein großer Erfolg war sicherlich der Meistertitel in der Kreisklasse mit der C-Jugend vor zwei Jahren“, so Lürken. Derzeit hat er als neuer Coach mit seiner U19 nach drei Spielen eine Siegesquote von 100 Prozent, was auf weitere, nicht allzu weit entfernte Titel hoffen lässt.