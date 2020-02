Jugendfußball : Niederrheinliga: Nachwuchs startet in die Rückrunde

Rhein-Kreis A-Junioren des SC Kapellen möchten Aufwärtstrend fortsetzen.

(sit) Gleich mit einem prestigeträchtigen Duell starten die A-Junioren des SC Kapellen ins neue Jahr. Am Sonntag (11 Uhr, Ernst-Reuter-Sportanlage) ist die Mannschaft von Trainer Artur Koziatek in der Niederrheinliga Gast des 1. FC Mönchengladbach, mit dem der SCK im Nachwuchsbereich an vielen Fronten im Clinch liegt. Doch das spielt für den Coach, der zum Jahresende den unter Jörg Ferber eingeleiteten Aufwärtstrend fortsetzen konnte, keine Rolle. Ihn freut vielmehr: „Wir haben eine recht kurze, aber anstrengende Vorbereitung hinter uns. Die Mannschaft hat sehr gut mitgearbeitet.“ Die Lage: Vom für die direkte Qualifikation wichtigen sechsten Tabellenplatz trennen den Liga-Rückkehrer nur zwei Punkte, das Polster zum ersten Abstiegsplatz beträgt immerhin schon acht Zähler. Der erste Vergleich mit dem nur einen Punkt schlechteren Tabellennachbarn war zum Saisonauftakt mit 2:5 verloren gegangen. Düster sieht es derweil für den jüngeren Nachwuchs des SC Kapellen in der Niederrheinliga aus: Sowohl die B- als auch die C-Junioren starten als Schlusslicht in die Rückrunde. In der Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) gegen den satte acht Punkte besseren Vorletzten Sportfreunde Hamborn hatten die Schützlinge von Trainer Dwight Granderath ein in dieser Saison bislang vollkommen unbekanntes Gefühl kennengelernt: Nach dem 2:1-Erfolg beim Bezirksligisten FC Rheinsüd Köln verließen sie das Feld mal als Sieger. Die C-Junioren des SCK empfangen am Samstag (15 Uhr) die SVG Odenkirchen. Im Hinspiel kassierten die Jungs von Trainer Roland Böhler beim 2:4 eine von zehn Niederlagen in dieser Saison. Den zur Teilnahme an den Qualifikationsspielen berechtigenden neunten Rang belegt Lokalrivale SVG Weißenberg. Der von Giulio Sinesi gecoachte Aufsteiger ist am Samstag beim Tabellenzweiten Wuppertaler SV im Einsatz.