Handball : Matthis Blum will hoch hinaus

Dormagen Dormagener Jugend-Handballer träumt von Bundesliga und Nationalteam. Am Sonntag in Magdeburg.

Es war das Debüt des 17-Jährigen im deutschen Auswahlteam, das ihm nun die Chance auf eine Teilnahme an den Jugend-Europameisterschaften im Sommer eröffnet. „Ich würde mich echt freuen, dabei zu sein,“ sagt Blum, der aus Bottrop zum TSV Bayer wechselte. „Die Förderung in Dormagen ist wirklich super, ich fühle mich sehr wohl,“ stellt er mit Blick auf seine Wahlheimat fest.

Geht es nach Matthis Blum, sollte der TSV Bayer in den ausstehenden neun Spielen den aktuellen vierten Tabellenplatz verteidigen: „Es war erst einmal unser primäres Ziel in der Vorrunde, unter die ersten vier Teams zu kommen, das haben wir überragend geschafft. In der Meisterrunde wollen wir mehr: Wir wollen auch dort unter die Vier kommen, um in der Deutschen Meisterschaft weiterzuspielen.“