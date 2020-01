Basketball : TG Stürzelberg hat zu Hause noch etwas gutzumachen

Dormagen Im Hinspiel setze es eine Tracht Prügel.

(sit) Nach dem befreienden 67:60-Erfolg in der vergangenen Woche über die BG Aachen sind die Basketballer der TG Stürzelberg in Hochstimmung. Ihre Position im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Regionalliga ist überaus ordentlich – und damit haben die Schützlinge von Trainer Lukas Solf den Kopf frei für das Heimspiel am Samstag (17 Uhr, Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen) gegen die Südwest Baskets Wuppertal.