Fußball-Kreisliga A : Der neuer Trainer des SV Glehn kommt aus Gladbach

Glehn Der A-Ligist aus dem Korschenbroicher Stadtteil kann einen Nachfolger für Björn Feldberg präsentieren. Stefan Laucke übernimmt den Trainerposten bei den Glehnern ab dem 1. Juli.

Der SV Glehn hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Der 42 Jahre alte Stefan Laucke aus Mönchengladbach übernimmt ab dem 1. Juli die erste Mannschaft, die in der aktuell wegen Corona unterbrochenen Saison in der Kreisliga A spielt. Damit tritt er die Nachfolge von Björn Feldberg an, der die Glehner nach nur einer Spielzeit in Richtung des benachbarten Landesligisten SC Kapellen verlässt.