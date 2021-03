Leichtathtletik in Korschenbroich : Wieder virtueller Ersatz für den City-Lauf

Korschenbroich Die Ausschreibung für den „2. Virtual FunRun“ ist jetzt zu haben. Am 25. April können die Ergebnisse live verglichen werden. Das Korschenbroicher Laufspektakel soll real am 22. August nachgeholt werden.

Die City-Lauf GmbH will sich einfach nicht von der Corona-Pandemie unterkriegen lassen. Die Veranstalterin des Korschenbroicher City-Laufs musste zwar den ursprünglichen Termin für das Großevent am 25. April absagen, ist aber weiter wild entschlossen, die inzwischen 32. Auflage des Spektakels mit Stadtfestcharakter am 22. August nachzuholen. Zudem steht jetzt fest, dass es am 25. April wieder einen „Virtual FunRun“ geben wird. Die Ausschreibung dafür ist draußen.