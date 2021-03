Fußball in Kleinenbroich : Das plant die Teutonia zum 100-Jährigen

Kleinenbroich Die Kleinenbroicher Fußballer wollen in der zweiten Jahreshälfte das große Jubiläum feiern. Einige Veranstaltungen mussten wegen der Pandemie schon abgesagt werden, doch Alternativen sind geplant.

Für den SC Teutonia hätte 2021 das wohl ereignisreichste und spannendste Jahr in der Vereinsgeschichte werden können, schließlich gibt es mit dem 100. einen ganz besonderen Geburtstag zu feiern – wenn die Corona-Pandemie dem Fußballverein keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Viele Veranstaltungen mussten bereits abgesagt werden, dennoch bleiben Vorsitzender Ulrich Stumpen und Vize Hans-Josef Kampers optimistisch. Die Hoffnungen liegen darauf, dass das Infektionsgeschehen auch mit Hilfe der Impfungen in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr zulässt.

„Zwar können wir einige geplante Veranstaltungen nicht durchführen, um Alternativen haben wir uns aber trotzdem gekümmert“, sagt Stumpen. Besonders hohen Stellenwert haben die beide Jubiläumsfeiern am 21. August und am 25. September. Im August soll es in der Mehrzweckhalle eine Party bis spät in die Nacht geben, im September steigt dann der offizielle Festakt, zu dem auch Bürgermeister Marc Venten und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke eingeladen werden. „Wir sind eng mit der Stadt verbunden“, sagt Kampers. „Da ist ein gemeinsamer Austausch besonders in der aktuellen Zeit sehr wichtig.“