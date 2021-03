Premiere für Dormagenerin : Positives Fazit nach Hallen-EM in Polen

Tanja Spill schied im EM-Halbfinale aus. Foto: Fusswinkel

Dormagen Im 800-Meter-Halbfinale war zwar Endstation für Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen, aber Trainer Willi Jungbluth war dennoch zufrieden mit dem ersten Start seines Schützlings für Deutschland.

Auf der Zielgeraden war dem Gesicht von Tanja Spill anzusehen, dass sie im Halbfinale über 800 Meter bei den Hallen-Europameisterschaften in polnischen Torun noch mal alles gegeben hatte. Doch nach dem erfolgreichen Vorlauf tags zuvor wurde der Einsatz am Samstag nicht belohnt, die Athletin des TSV Bayer Dormagen verpasste den Einzug in den Endlauf am Sonntag als Fünfte mit der Zeit von 2:04,43 Minuten deutlich.

Ihre schwächste Zeit in der bislang so erfolgreichen Hallensaison. Mit ihrer Siegerzeit von der Hallen-DM in Dortmund von 2:03,06 Minuten hätte Spill bei der EM ihren Halbfinallauf gewonnen, auf Platz eins landete die Polin Joanna Jozwik in 2:03,15 Minuten, und hätte am Sonntag im Endlauf bei ihrem ersten Einsatz im deutschen Nationaltrikot noch die ganz große europäische Bühne genießen können.

Spill trug das Aus mit Fassung, schließlich hatte sie mit dem Erreichen des Halbfinals ihr selbstgestecktes Ziel für die EM erfüllt. „Leider war ich nicht mehr so frisch, wie ich es mir erhofft hatte. Der erste Lauf hat schon an den Kräften gezerrt“, sagte Spill. In einem schnellen Vorlauf hatte sie schon ziemlich beißen müssen, um in 2:03,22 Minuten in die nächste Runde einzuziehen. Im Gegensatz zum ersten Rennen in Torun ließ es Spill am Samstag etwas langsamer angehen und hielt sich im hinteren Feld auf. In der letzten Runde konnte sie zunächst eine Tempoverschärfung nicht mitgehen und verlor den Anschluss an die Spitzengruppe. Immerhin zeigte sie noch ihr großes Kämpferherz und fing noch die zweimalige Hallen-Europameisterin Selina Rutz-Büchel (Schweiz) ab.

„Tanja hat in dem schweren ersten Rennen zu viele Körner gelassen. Uns fehlen im Moment die harten Trainingsläufe in der Halle, Corona-bedingt haben wir derzeit leider keine optimalen Trainingsbedingungen“, sagte Vereinstrainer Willi Jungbluth nach dem Ausscheiden Spills. Nach der langen Leidenszeit seines Schützlings wegen einer schweren Fußverletzung inklusive Operation zieht Jungbluth nach der EM-Premiere ein positives Fazit: „Das Erreichen des Halbfinales war ein großer Erfolg! Wir sind auf einem guten Weg Richtung Olympia.“