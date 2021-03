2. Handball-Bundesliga : Dormagens Handballer müssen nicht in Quarantäne

Dormagen Corona-Tests beim jüngsten Gegner EHV Aue fielen alle negativ aus. Ob die Heimpartie nächsten Freitag gegen Ferndorf stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Dass am Freitag kurzzeitig Unruhe beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen aufkam, lag nicht an der knappen Niederlage (28:29), die er am Abend zuvor beim EHV kassiert hatte, sondern vielmehr an der Nachricht, dass die Auer von ihrem zuständigen Gesundheitsamt die Auflage erhalten hatten, sich in Quarantäne zu begeben. So musste auch die für Sonntag geplante Partie beim HSV Hamburg ausfallen. Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer in Dormagen konnte aber Entwarnung geben. Ein neuerliche Corona-Test in Aue fiel komplett negativ aus, so dass das Gastspiel dort für Dormagen ohne weitere Konsequenzen bleibt.