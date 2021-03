Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga : Heimspiel des TSV gegen Ferndorf fällt erneut aus

Dormagen Die neuerlichen Corona-Infektionen in der Mannschaft des TuS Ferndorf haben dazu geführt, dass das Gastspiel der Ferndorfer am Höhenberg bereits zum dritten Mal abgesagt wurde. Ein neuer Termin wird gesucht.

Das Spiel in der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem TuS Ferndorf steht unter keinem guten Stern. Nachdem die für das TSV-Bayer-Sportcenter vorgesehene Hinrundenpartie schon zweimal wegen Corona abgesagt werden musste, kann auch der für Freitag geplante dritte Versuch wegen der Pandemie nicht stattfinden. So bleibt das Testspiel in der Sommervorbereitung, das die Dormagener am 13. September 2020 daheim mit 26:24 gewannen, die bislang letzte Begegnung zwischen den beiden Teams.

Auslöser für die neuerliche Absage waren zwei positiven Tests, die bei den Ferndorfern Anfang voriger Woche im Zuge der wöchentlichen Mehrfachtestungen festgestellt worden waren. Die vom Gesundheitsamt angeordneten Nachtests am folgenden Donnerstag ergaben fünf zusätzliche positive Ergebnisse. Damit galt die Anordnung der Quarantäne nach wie vor für das gesamte Team, die Partie gegen Emsdetten am Samstag wurde verschoben. Und für das Spiel in Dormagen muss ebenfalls ein neuer Termin gesucht werden, was aber wegen des ohnehin engen Terminkalenders nicht einfach ist. So könnte es sein, dass das für den 27. März vorgesehene Rückspiel in Ferndorf vor dem Hinspiel ausgetragen wird. „Wir wünschen allen betroffenen Spielern gute Besserung“, betont Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Das nächste planmäßige Spiel der Dormagener geht somit am Freitag, 19. März, ab 19.30 Uhr über die Bühne: Dann kommt Spitzenreiter HSV Hamburg ins TSV-Bayer-Sportcenter.