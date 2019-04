Fußball : Sieg hält SV Rosellen auf Tabellenplatz zwei

Rhein-Kreis Mann des Spiels ist Jean-Claude Mangangula mit drei Treffern.

Der SV Rosellen hat das vorverlegte Spiel der Kreisliga A gegen Weißenberg mit 5:3 für sich entschieden und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg dabei. Weißenberg hingegen hat in diesem Jahr erst eine Partie gewonnen und steht nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. „Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit dem Spielverlauf nicht“, sagte SV-Coach Dalibor Dobras. „Weißenberg hat nie aufgegeben und das echt gut gemacht. Wir haben zwischendurch aufgehört, Fußball zu spielen und uns damit selber in Bedrängnis gebracht.“ Mann des Spiels war Jean-Claude Mangangula, der gleich drei Treffer erzielte. Nach 13 Minuten schoss er das 1:0, nur eine Minute später glich Jens Winkelmann für Weißenberg aus. Robin Geißler stellte kurz darauf die Führung wieder her, sein Schuss wurde noch von Karsten Rehmann abgefälscht (22.). Kurz nach Wiederanpfiff verwandelte Mangangula einen Strafstoß zum 3:1, nachdem Johannes Meuter im Strafraum zu Fall gebracht worden war. „Anstatt den Deckel drauf zu machen, haben wir den Gegner zurückkommen lassen“, kritisierte Dobras. Mike Schön verkürzte für die SVG (60.), der eingewechselte Marius Spahn erzielte in der 82. Minute den Ausgleich. „Erst da sind wir wieder aufgewacht“, so der Coach. Zunächst sah Arthur Graf wegen Beleidigung jedoch die rote Karte (87.), nur eine Minute später traf Sven Nitsch zur erneuten Führung des SV. In der Nachspielzeit wurden auch die Gäste dezimiert, Karsten Rehmann musste mit „Gelb-Rot“ vom Platz, den anschließenden Strafstoß verwandelte Mangangula.