Tischtennis : Letzter Auftritt der TG Neuss findet in Hessen statt

Neuss Tom Mykietyn wurde vom DTTB für die Belgium Open nominiert.

Zum letzten Mal in dieser Saison muss die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga ran. Am Sonntag (14 Uhr, Bärenbachhalle, Am Lohpfad) reisen die Quirinusstädter nach Hessen zum TTV Stadtallendorf.

Während es für die Neusser nur noch darum geht, die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abzuschließen, kämpfen die Gastgeber aus der Nähe von Marburg noch gegen den Abstieg. „Wir müssen leider ersatzgeschwächt antreten. Tom Mykietyn wurde vom DTTB an diesem Spieltag für die Belgium Open nominiert. Das ist natürlich super für ihn, aber ausgesprochen dumm für uns“, sagt TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen, der sich darüber ärgert, dass er vom DTTB so spät informiert wurde.

Die Flüge für Illia Barbolin waren schon gebucht, so dass eine Spielverlegung für die TG nicht mehr in Frage kam. „Damit greifen wir ungewollt in den Abstiegskampf ein, für uns weniger dramatisch als für die Konkurrenten von Stadtallendorf im Kampf um den Klassenerhalt“, sagt Wahlen, der sein Team in der Besetzung Michael Servaty, Illia Barbolin, Bernd Ahrens, Jonas Lenzen, Dejan Hoheisel und Dominik Sagawe gegen die Hessen in der Außenseiterrolle sieht.