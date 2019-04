Handball : TVK-Handballer Simon Förster beendet Karriere

Korschenbroich Trainer Dirk Wolf: „Mit ihm verlieren wir einen tollen Typen.“

In der kommenden Saison müssen die Handballer des TV Korschenbroich ohne Simon Förster auskommen. Nach 20 Jahren auf der Platte tritt der Linksaußen ab. Förster nennt berufliche Gründe für das Ende seiner aktiven Laufbahn, den Kontakt zum TVK möchte er aufrechterhalten: „Natürlich werde ich weiterhin noch regelmäßig in der Halle auftauchen und mir die Spiele anschauen.“ Das Korschenbroicher Eigengewächs war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil des Herrenteams, gerne hätte TVK-Trainer Dirk Wolf mit ihm verlängert. „Mit Simon verlieren wir einen tollen Typen. Ich kann seine privaten Beweggründe aber nachvollziehen und die müssen wir akzeptieren“, sagte Wolf. Eine Rückkehr schließt Förster nicht aus: „Wie es nach einem Jahr ohne Handball aussieht, wird sich zeigen.“ Am Samstag empfängt der TVK in der Nordrheinliga den TV Rheinbach.