Tischtennis : Zum Jubiläum gibt es ein „Bonbon“

Starker Auftritt von Yannic Lennertz: Der ehemalige Spieler der TG Neuss holte sich im Vorjahr den Sieg beim Grevenbroicher Frühjahrsturnier. Foto: -woi

Gustorf Am Freitag startet das 58. Tischtennis-Frühjahrsturnier in der Gustorfer Großsporthalle.

Am Freitagabend startet in der Großsporthalle am Torfstecherweg in Gustorf das 58. Frühjahrsturnier des TTC Blau-Weiß Grevenbroich. Bis Sonntagabend wird in insgesamt zwölf Wettbewerbsklassen gespielt.

In diesem Jahr muss das Turnier allerdings am Sonntag etwas früher enden, weil die Blau-Weißen es den Grevenbroicher Basketballern ermöglichen, ihr Finalspiel in angestammter Halle auszurichten. BW-Organisator Janos Pigerl ist aber zuversichtlich: „Wir freuen uns auf das letzte Highlight in dieser Saison und peilen wieder die Marke von 400 Teilnehmern an.Der bisherige Stand an Voranmeldungen, insbesondere auch in den Mannschaftskonkurrenzen, stimmt uns zuversichtlich, dass wir eine sehr gute Veranstaltung erleben werden. Der Sonntag könnte durch das Abendspiel der Elephants eventuell etwas hektisch werden, wir haben mit der Turnierleitung aber grundsätzlich genug Erfahrung, um die Konkurrenzen auch pünktlich über die Bühne zu bekommen.“ Als Konsequenz aus den immer geringeren Teilnehmerzahlen haben sich die Blau-Weißen dazu entschieden, keine separaten Jugendkonkurrenzen anzubieten. Die Jugendlichen können aber alle in den Erwachsenenklassen mitspielen und zahlen ein reduziertes Startgeld. Zur Jubiläumsfeier „80 Jahre Blau-Weiß“ haben sich die Schloss-Städter noch ein „Bonbon“ überlegt. Neben den acht Einzelklassen von der Herren-A-Klasse (bis 2100 Punkte) bis zur Herren-H-Klasse (1100 Punkte) werden auch vier Zweiermannschafts-Wettbewerbe angeboten.