Skaterhockey : Eagles müssen zweimal hart ans Limit gehen

Kaarst Nur eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in Köln warten in der Skaterhockey-Bundesliga zwei schwere Einsätzen auf den Meister.

Damit sind die Köpfe der Spieler frei für die knüppelharten Aufgaben des Wochenendes: Am Samstag (Spielbeginn 18.30 Uhr) stellen sich die Highlander Lüdenscheid in der Stadtparkhalle vor, am Tag darauf kommt es in der Arena Horkesgath in Krefeld zum Topduell mit den Skating Bears (19 Uhr). „Zwei ganz dicke Brochen“, weiß auch Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Dass die Highlander nach vier Spielen erst einen Sieg auf dem Konto haben (13:9 gegen die Düsseldorf Rams), ficht Otten mit einem Blick aufs Auftaktprogramm der Gäste, die unter anderem schon gegen die Rockets Essen (7:13) und die Köln Rheinos (3:6) ran mussten, nicht an: „Lüdenscheid ist nur unwesentlich schwächer einzuschätzen als die heimstarken Krefelder.“ Zumal ihm durchaus bewusst ist, dass sich die Qualität des Kaders mit der zu Ende gehenden Eishockey-Saison noch drastisch verbessern dürfte. „Die Verpflichtungen der Eishockey-Spieler verhinderten bis dato ihren Einsatz. Aber es bleibt abzuwarten, in welcher Besetzung die Highlander nach Kaarst kommen.“ Auf dem Weg zur Titelverteidigung 2018 hatten sich die Adler in der vergangenen Spielzeit im Play-off-Viertelfinale in zwei Partien gegen Lüdenscheid behauptet und dabei zu Hause mit 13:3 triumphiert.