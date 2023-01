Kolumne: Fit & Gesund Systeme sind der Motivation überlegen

Dabei ist Motivation gar nichts, was man braucht, um ins Machen zu kommen. Das ist einer der häufigsten Glaubenssätze, die ich immer wieder höre. „Mir fehlt es einfach irgendwie an Motivation.” Man darf sich klarmachen, dass Motivation in Wellenform kommt und geht, sie sich langsam aufbaut, eine Zeitlang hält und dann abrupt abbricht. Sich rein auf seine Motivation zu verlassen, um etwas zu tun, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Besser ist es, Systeme aufzubauen. Denn einmal etabliert, brauchen sie keine Motivation, sondern laufen wie ein Schweizer Uhrwerk Tag ein Tag aus.